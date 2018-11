ULTRANET@WORK Veneto. La banda ultra larga per lo sviluppo del territorio tramite il digitale. Convegno alla Camera di Commercio

Si terrà giovedì 22 novembre 2018 dalle 10 alle 13 presso l’Auditorium CCIAA Venezia Rovigo di Mestre (via Forte Marghera, 151) il convegno sul tema della Banda Ultra Larga ULTRANET@WORK Veneto, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con la Regione del Veneto, nell’ambito del progetto ULTRANET.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del Piano strategico nazionale, sugli interventi previsti dalla Regione e per riflettere sul ruolo giocato da tutti gli attori coinvolti nella diffusione della BUL sul territorio regionale.

Attualmente le Camere di Commercio sono chiamate a supportare il processo di digitalizzazione delle imprese e, più in generale, di modernizzazione del Paese. All’erogazione di servizi oramai consolidati, si affianca il progetto di Unioncamere “ULTRANET. Banda Ultra Larga, Italia ultra moderna” con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo territoriale, attraverso iniziative rivolte alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini.

La banda ultralarga è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e riveste un’importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come stabilito nella strategia EU 2020.

L’Agenda Digitale Europea evidenzia l’importanza della BUL per il miglioramento della competitività delle imprese, l’inclusione sociale, l’occupazione e per la qualità della vita in generale.

Per la diffusione del progetto ULTRANET e della BUL è fondamentale il coinvolgimento e la collaborazione degli enti territoriali: i Comuni e in particolare la Città metropolitana, attraverso il ruolo di coordinamento della digitalizzazione degli Enti ad essa affidatole dalla normativa.

Fonte: Camera di Commercio Venezia Rovigo