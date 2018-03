In omaggio a Giuseppe Galasso. Mercoledì 14 marzo seminario pubblico a Palazzo Ducale

In occasione della seconda Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna il Seminario In omaggio a Giuseppe Galasso (Napoli, 19 novembre 1929 – 12 febbraio 2018), che si svolgerà mercoledì 14 marzo 2018 a Venezia - Palazzo Ducale - Salone del Piovego dalle 9.30 alle12.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Il seminario è dedicato al prof. Giuseppe Galasso, mancato 12 febbraio 2018. La rivoluzionaria legge che porta il suo nome (Legge 8 agosto 1985, n. 431) ha segnato da oltre trent’anni l’attività di tutela e di pianificazione paesaggistica.

Il seminario propone interventi che riflettono sul portato di quella disciplina, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative intervenute in materia.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

- Omaggio a Giuseppe Galasso

- Gli Stati generali del paesaggio e il Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio

- La Carta nazionale del paesaggio

- La disciplina delle categorie Galasso nella pianificazione paesaggistica in Veneto

- Dalle categorie tutelate per legge alle tipologie liberalizzate per legge: l’importanza delle normative di settore

- Dalle “zone m)” ai Parchi Archeologici

- Coste marine, foreste e boschi, usi civici

- I DM 1 agosto 1985, Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riuardanti i comuni della gronda della laguna di Venezia

Relatori:

Marianna Bressan

Emanuela Carpani

Ilaria Cavaggioni

Chiara Ferro

Maria Rosaria Gargiulo

Elisabetta Rosa Norbiato

Francesco Trovò

Alessandra Turri

Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna