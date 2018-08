LUNEDI' 3 SETTEMBRE A PALAZZO DUCALE A VENEZIA, TERZA EDIZIONE DEL FORUM INTERNAZIONALE DEI SINDACI

Si terrà il prossimo lunedì 3 settembre, nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, la terza edizione del Forum internazionale “Mille città, milioni di cittadini: un progetto per il nostro futuro”.

Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro e organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia e Vela spa, che vede la presenza di sindaci, o loro rappresentanti, di numerose città del mondo per confrontarsi al fine di trovare soluzioni in grado di trasformare le nostre Città in incubatori di valori quali lo sviluppo, la giustizia, il progresso e il futuro per i giovani. L’obiettivo è confermare il ruolo di Venezia come ponte tra Est e Ovest, luogo dove per secoli è stata possibile la convivenza pacifica tra diverse religioni, popoli e culture.

In particolare, il tema della terza edizione del Forum è la “Mobilità metropolitana: territorio, identità e sviluppo”. Saranno illustrate le best practice e i progetti relativi alle proprie città per rendere la mobilità dei cittadini sostenibile, tecnologicamente avanzata, sperimentale, efficiente, sicura, interconnessa ed intermodale.

All’invito hanno aderito 12 città: Algeri (Algeria), Braga (Portogallo), Corfu, Heraklion (Grecia), Kharkiv (Ucraina), Linz (Austria), Monaco (Principato di Monaco), Mosca, Plyos, San Pietroburgo (Federazione Russa), Nanchino (Cina), Rabat (Marocco). Sarà presente anche l’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa.

I rappresentanti saranno accolti ufficialmente domenica 2 settembre e, ospiti del sindaco, assisteranno alla Regata Storica dalla Machina, che raggiungeranno con una parata di gondole.

I giornalisti, i cineoperatori e i fotografi potranno accedere alla sessione dei lavori del Forum, che si terrà lunedì 3 settembre alle ore 10, accreditandosi entro le ore 16 di sabato 1 settembre.

Le richieste di accredito vanno inviate compilando il seguente webform.

Una volta inviata la richiesta di accredito, l'appuntamento per la stampa sarà il 3 settembre alle 9.45 all'ingresso di Porta della Carta di Palazzo Ducale.