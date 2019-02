IL SINDACO LUIGI BRUGNARO APPROVA CON DECRETO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ CHE PREVEDE IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA’ SABBIONI, NEL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO, MARCON E VENEZIA

Il Sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha approvato con un decreto lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento che prevede il completamento del percorso ciclabile da Portegrandi a Ca’ Sabbioni, nel Comune di Quarto d’Altino, Marcon e Venezia.L’opera nasce da una Previsione di Sviluppo della rete ciclabile e si inserisce all’interno del progetto più esteso e in parte già realizzato di collegamento del Litorale Veneto Orientale con Mestre e Venezia.

Si tratta di un intervento che prevede una spesa di 3 milioni di euro suddivisa in tre lotti, ciascuno da 1 milione di euro e che è stata inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 della Città metropolitana e attualmente finanziata per 1 mln di euro nell’annualità 2019 e 1 mln di euro nell’annualità 2020.

La realizzazione di questo percorso ciclabile consentirà alla Città metropolitana di raggiungere una serie di obiettivi strategici che favoriranno il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali di collegamento e utilizzo dell’area, mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e ricreativa del territorio aperto alla possibilità di promuovere il cosiddetto turismo lento integrato con Parco San Giuliano, il sistema dei corsi d’acqua, gli ambiti del paesaggio della bonifica, i corridoi ecologici dei Fiumi Dese e Zero e l’ambito del Bosco di Mestre.

Gli interventi sono pensati senza soluzione di continuità rispetto ai tratti ciclabili ultimati, in progetto o in corso di esecuzione. Lo studio di fattibilità tecnico-economica approvato dal Sindaco Brugnaro prevede la realizzazione di circa 24,15 Km di percorsi ciclabilisuddivisi in tre lotti principali:

- Lotto 1 – ricadente nel Comune di Venezia – Lunghezza circa 7,15 Km;

- Lotto 2 – ricadente nei Comuni di Marcon e Città Metropolitana di Venezia– Lunghezza circa 7,5 Km;

Lotto 3 – ricadente nei comuni di Quarto D’Altino, Marcon e Città Metropolitana di Venezia – Lunghezza circa 9,5 Km.

“Con questo decreto il Sindaco Brugnaro dà attuazione a quanto previsto nel Piano Strategico Metropolitano nell'ambito delle piste ciclabili – spiega Saverio Centenaro, consigliere delegato metropolitano - Questo percorso oltre a ricoprire una grande valenza come opera infrastrutturale ha come finalità quella di dare la possibilità, a chi ne usufruirà, di ammirare le straordinarietà delle meraviglie del territorio metropolitano che spazia dalla laguna al museo di Altino fino ad arrivare nel litorale orientale. Questo itinerario risulta, di fatto, propedeutico al collegamento con via Miranese fino a Scorzè, dove poi proseguirebbe lungo il Dese per raggiungere Silvelle e agganciarsi alla Treviso Ostiglia. Grazie al finanziamento di questi interventi la Città metropolitana si candida, di fatto, ad essere uno dei territori con una delle percentuali più alte di chilometri ciclopedonali”.

All’interno del Lotto 1 è, innanzitutto, prevista la realizzazione di un tratto che, a partire dal ponte sul Lusore (in affiancamento alla S.S. 309), percorrerà via Colombara fino all’altezza del Forte a Ca’ Sabbioni. L’itinerario prosegue poi fino al sottopasso ciclopedonale già realizzato per l’attraversamentodella SP81 e raggiunge Ca’ Sabbioni.Si prevede, poi, la realizzazione di tratti di ciclabile che saranno in grado di collegare il Parco San Giuliano con via Orlanda, definendo successivamente un percorso ciclabile su via Orlanda fino a via Porto di Cavergnago per collegarsi con la ciclabile esistente. Il percorso, inoltre, consentirà l’attraversamento del Marzenego per raccordare le ciclabili del parco San Giuliano a via Orlanda realizzato mediante una passerella ciclopedonale. Un secondo tracciato partirà dal tratto finale della ciclabile di via Mandricardo per proseguire su via Vendramin e viaPorto di Cavergnago fino a via Orlanda e poi lungo la stessa fino a collegarsi con la ciclabileesistente che inizia all’altezza di via Bagaron.

Nel Lotto 2 si prevede la realizzazione di tratti di ciclabile appartenenti al Lotto 1, a collegare il Parco San Giuliano con via Orlanda, definendo successivamente un percorso ciclabile su via Orlanda fino a via Porto di Cavergnago per collegarsi con la ciclabile esistente.

Sono poi previsti tratti di ciclabile che verranno realizzati per stralci nei lotti 1, 2 e 3 a completare il collegamento tra il territorio di Altino, già servito da pista ciclabile, seguendo il corso del fiume Dese fino all’abitato della stessa Dese oltre ad una passerella ciclopedonale per l’attraversamento del Fiume Zero. Ulteriori due tratti previsti nei lotti 1 e 3 collegheranno l’Idrovora di Zuccarello con l’area abitata, proseguendo lungo via Ponte Alto e via Litomarino verso Ca’ Noghera, ricollegandosi con la nuova ciclopedonale che dovrà essere realizzata ad opera di Save.