DESK, PARTE DA MILANO IL PRIMO CONVEGNO DEDICATO AL PROGETTO DI "RIUSO" DI BUONE PRATICHE CHE VEDE LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CAPOFILA

Si svolge oggi a Milano dalle 9,30 alle 13,15, nella prestigiosa cornice di Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano, in Via Vivaio 1 - Sala Consiglio, il primo convegno di presentazione del progetto DeSK che vede la Città metropolitana di venezia tra le capofila con titolo "Conoscere il territorio che si governa"

DeSK (acronimo di Decision Support System alla Knowledge territoriale) è un progetto di riuso di una ‘buona pratica’ già sviluppata con successo dalla Città metropolitana di Milano, e ceduta agli enti partner - le Città metropolitane di Venezia (capofila del progetto), di Genova e alla Provincia di Taranto. Si tratta in pratica di un insieme di applicativi e servizi web, gratuiti e fruibili anche da dispositivi mobili, che consentono l’analisi dei dati territoriali, per una conoscenza più approfondita e corretta del territorio che si governa, come supporto alle decisioni strategiche.

Sostenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, DeSK è finanziato con 700 mila euro dal programma ‘PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’ e rientra a pieno titolo nelle strategie dell’Unione Europea indicate in ‘Europa 2020’ che puntano alla creazione di condizioni favorevoli per una crescita dei territori intelligente, sostenibile e inclusiva. Crescita che deve essere sostenuta, oltre che dall’informatizzazione e digitalizzazione degli strumenti conoscitivi dei territori, anche da politiche che guardino con favore alla coesione sia territoriale, sia economica che sociale.

L’incontro è aperto al pubblico. In sala saranno presenti i rappresentanti dei comuni, delle società partecipate dei servizi pubblici locali, delle università e degli ordini professionali degli architetti, ingegneri, geometri e geologi.

Di seguito il programmadella mattinata:

ore 9.00: Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

ore 9.30: Saluti istituzionali, a cura dei Consiglieri Delegati della Città Metropolitana di Milano

- Pietro Mezzi, Pianificazione territoriale e Ambiente

-Francesco Vassallo, Semplificazione, Digitalizzazione e Sviluppo Economico

ore 10.00: Apertura dei lavori: illustrazione del progetto e obiettivi delle partnership

- Emilio De Vita, Direttore Area Ambiente e tutela del territorio della Città metropolitana di Milano

- Franca Sallustio, Dirigente Sistema Informatico e transizione digitale della Città metropolitana Venezia, Capofila del progetto DeSK

ore 10.30: Presentazione del portale Decimetro, dei servizi DBT e dei sistemi di concertazione

- Cinzia Davoli, Area Ambiente e tutela del territorio – Città metropolitana di Milano

ore 10.45: Presentazione delle carte tematiche e dei servizi di mappa

- Franco Comelli, Settore Pianificazione territoriale generale– Città metropolitana di Milano

ore 11.00: Presentazione dei sistemi di conoscenza

- Giulia Garavaglia, Area Ambiente e tutela del territorio – Città metropolitana di Milano

- Simone Rinaldo, Project Manager Corvallis S.p.A. – Progetto DeSK

ore 11.15: Presentazione del servizio di numerazione civica

- Daniele Passoni, Esperto dati territoriali – Progetto DeSK

ore 11.30: Un caso di applicazione di DeSK: Aree Parco Naturale

- Maria Pia Sparla, Settore Parco Agricolo Sud Milano – Città metropolitana di Milano

ore 11.45: Applicazioni future di DeSK: Piano Territoriale Metropolitano

- Cinzia Cesarini, Settore Pianificazione territoriale generale – Città metropolitana di Milano

ore 12.00: Applicazioni future di DeSK: Controllo Impianti gestione rifiuti

- Piergiorgio Valentini, Settore Rifiuti e bonifiche – Città metropolitana di Milano

ore 12.15: La porta di accesso alla cartografia digitale di Regione Lombardia

- Anna Cozzi, Dirigente Sistema Informativo Territoriale Integrato – Regione Lombardia

ore 12.45: Domande & risposte

ore 13.15: Chiusura lavori e light lunch