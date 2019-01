ALLERTA NEVE, UNA QUARANTINA DI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE DELLA CITTA' METROPOLITANA IN PREALLARME

La Città metropolitana di Venezia informa che da lunedì sera 21 gennaio è in vigore lo stato di preallarme neve sul territorio provinciale.

In base alle previsioni di Arpav Veneto, infatti, tra la tarda serata di martedì e il primo mattino di giovedì 24 gennaio saranno probabili alcune fasi di deboli precipitazioni nevose anche in pianura localmente e a tratti di pioggia mista a neve. Gli eventuali accumuli in pianura saranno molto variabili, in genere di qualche centimetro (1-5 cm). Sono inoltre previsti rinforzi di Bora tra mercoledì sera e giovedì mattina.

Una quarantina i mezzi pronti ad intervenire prima per spargere il sale per evitare al mantoi stradale di ghiaccarsi una decina per zona (il territorio metropolitano è diviso in quattro aree) i mezzi con pale spazzaneve che sono pronti a scendere instrada per ripulire le vie di competenza metropolitana dal manto nevoso.

Allertata anche la Protezione Civile e le singole Polizie Locali. Si raccomanda, comunque, prudenza per chi si mette alla guida, soprattutto in orario notturno.